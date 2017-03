Polo Sanitario Trentino, l’Assessore Gilmozzi conferma il costo stimato in 338 milioni di euro

Connect on Linked in

La risposta dell’assessore Gilmozzi a un’interrogazione del consigliere Simoni

Trento – Ammonta a 338 milioni di euro il costo complessivo stimato dalla Provincia per la realizzazione del Polo Sanitario Trentino attualmente in fase di progettazione. A riferire la cifra è l’assessore Mauro Gilmozzi rispondendo a un’interrogazione di Marino Simoni, consigliere provinciale di Progetto Trentino.

Il dato, ricorda l’assessore, era stato fornito dalla Provincia per soddisfare la richiesta dell’Associazione delle Organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica – OICE. Gilmozzi precisa che le suddivisioni economiche effettuate in questa fase, vista la totale libertà di progettazione e di scelta data per valorizzare le capacità dei concorrenti, sono finalizzate al calcolo della parcella e quindi indicative per l’elaborazione progettuale, ma non vincolanti.

L’assessore conclude spiegando che il confronto sui costi unitari tra la precedente gara relativa al NOT e l’attuale bando PST non sia possibile. ​

