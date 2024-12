Polo giudiziario Trento, pubblicato il bando da 23,6 milioni di euro

Posted on

In seguito all’indizione dei comizi elettorali, convocati giovedì 11 aprile, è entrata in vigore la ‘par condicio‘ per le elezioni ‘Europee’ e ‘Comunali’, programmate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 NordEst – La normativa, in materia di comunicazione istituzionale, prevede, fra l’altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta […]