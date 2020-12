Polizia Trento controlla auto e trova un etto di marijuana

Denunciati due giovani operai

Trento – Due giovani operai sono stati denunciati dalla polizia di Trento perché sorpresi nella zona nord della città, a bordo di un’auto, con un etto di marijuana.

I due, di 25 e 22 anni domiciliati in provincia di Trento, sono stati fermati per un controllo.

Nel momento della verifica dei documenti, gli agenti hanno sentito un forte odore di marjuana provenire dall’interno dell’auto. Quindi, dopo un controllo, in un vano ricavato dietro al portacenere gli agenti hanno scoperto due confezioni di marjuana per un totale di circa 120 grammi del valore di circa mille euro. Da qui il sequestro della sostanza e la denuncia dei due giovani per detenzione illecita di droga.