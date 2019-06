Polizia stradale Trento, controlli su 120 bus scolastici. Code e traffico intenso in A22

Connect on Linked in

Elevate 20 contestazioni dal primo gennaio

Trento – Con la fine dell’anno scolastico la Polizia stradale di Trento stila un primo bilancio del semestre in corso relativo ai controlli agli autobus scolastici effettuati dal 1 gennaio ad oggi. Scopo del servizio è quello di verificare, prima della partenza, l’idoneità dei conducenti e dei mezzi utilizzati per accompagnare le scolaresche in gita.

Dall’inizio dell’anno sono stati controllati 120 autobus scolastici con l’impiego totale di 79 pattuglie automontate. Sono state in totale elevate 20 contestazioni al codice della strada per inefficienze varie ai mezzi.

Tra queste si segnalano: 2 patenti ritirate per mancato inserimento della carta del conducente e altre 4 violazioni per mancato rispetto dei tempi di guida e riposo da parte del conducente. In questi 6 casi è stato necessario, per far partire la scolaresca, attendere l’arrivo di altro autista. In altri 2 casi è stato necessario far intervenire altro autobus per permettere la partenza della gita.

Bollino rosso in A22

La Centrale del traffico di Bolzano segnala rallentamenti per traffico intenso in A22 in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud per traffico intenso. A22 aveva annunciato un fine settimana molto trafficato. Secondo le previsioni di A22, infatti, la giornata di sabato sarà quella con il volume di traffico più intenso in entrambe le direzioni. Code di 4 chilometri si segnalano in direzione sud tra il Brennero e Vipiteno, sempre per traffico intenso.

In direzione sud tra Ala/Avio ed Affi ci sono invece dei rallentamenti così come in direzione nord tra Rovereto Sud e Rovereto Nord. Il traffico, sempre secondo le previsioni, sarà sostenuto, quindi da bollino giallo, anche nel pomeriggio, dalle 12 alle 18, sia in direzione del Brennero che verso Modena. Possibili rallentamenti e bollino giallo anche nella giornata di domenica 16 giugno, in particolare tra le 6 del mattino e le 12.