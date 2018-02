Polizia locale di Primiero, controlli mirati per auto senza assicurazione: tre sequestri e due fermi in pochi giorni

Connect on Linked in

Continua l’attività di controllo della Polizia Locale di Primiero che con azioni mirate, grazie anche alle preziose segnalazioni dei cittadini

Primiero (Trento) – Durante le normali attività di controllo sul territorio ha effettuato verifiche specifiche sui veicoli in transito e in sosta intervenendo così tempestivamente e sequestrando negli ultimi quindici giorni tre veicoli per la mancanza di copertura assicurativa.

Inoltre sono stati effettuati due fermi per veicoli non in regola.

Fenomeno in crescita

“Il fenomeno delle auto prive di assicurazione – spiega il responsabile del Corpo di Polizia locale di Primiero, Vanni Iagher – è in allarmante crescita e potrebbe avere conseguenze economiche pesantissime oltre che per le sanzioni alla violazione delle norme del Codice della Strada, anche per eventuali risarcimenti dei danni causati a persone o cose derivanti da incidenti stradali per i quali, si ricorda, il proprietario del veicolo non assicurato risulterebbe responsabile in solido con il guidatore che materialmente si trovava alla guida”.

Attenzione alla scadenza

La Polizia Locale di Primiero raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione alle scadenze dei periodi assicurativi dei vostri veicoli e qualora l’assicurazione fosse scaduta di non far circolare il veicolo, lasciandolo fermo in un’area privata non soggetta al pubblico passaggio.