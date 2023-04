Polizia, 110 arresti e 1575 denunce nell’ultimo anno in Trentino

Codice rosso, 120 ammonimenti per violenza domestica

Trento – Nell’ultimo anno, in Trentino, la Polizia di Stato ha arrestato 110 persone, di cui 23 per traffico di stupefacenti. Le persone denunciate in stato di libertà sono state 1.575, a fronte di 13.697 reati denunciati in provincia di Trento. I dati emergono dal rapporto dell’attività diffuso dalla Questura di Trento in occasione delle celebrazioni per il 171/o anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato.

Tra il 2022 e il 2023, la divisione di Trento ha emesso 2.548 ordinanze, di cui 700 per eventi di ordine pubblico. Sono stati svolti 4.706 servizi di ordine pubblico e sono state impiegate 9.734 unità, di cui 5.050 dei reparti inquadrati e 968 del Reparto prevenzione e crimine. Sono stati controllati 767 esercizi pubblici e attività, di cui quattro sottoposti a chiusura.

Le indagini per i reati di Codice rosso sono state 16, che hanno portato a 12 avvisi orali, due proposte di sorveglianza speciale. I provvedimenti Daspo sono stati 22, 120 gli ammonimenti per violenza domestica, 67 per stalking, nove i rimpatri con fogli di via obbligatori e due i provvedimento di allontanamento dal centro urbano. L’attività di polizia giudiziaria per la lotta allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 127 chilogrammi di stupefacenti (hashish, cocaina, eroina e marjuana), 181.587 euro in contante, una pistola, un fucile e 31 armi da taglio.

Le richieste di soccorso sono state complessivamente 13.714, che hanno portato all’identificazione di 84.727 persone e alla verifica di 38.723 veicoli (tra cui 7 rubati).

La polizia di Stato ha celebrato anche a Bolzano il 171° anniversario della sua fondazione all’insegna del motto “Esserci sempre”. Nell’atrio della questura, sono stati ricordati i caduti della polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide in loro memoria, alla presenza del commissario del governo.