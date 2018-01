“Tapiro Dolomitico” per Alberto Angela che conferma: “Nessuno ha pagato”

Connect on Linked in

Polemiche nel Bellunese per la trasmissione che ha citato in minima parte il Veneto

NordEst – Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro al noto conduttore Alberto Angela, per aver parlato delle Dolomiti senza quasi menzionare il Veneto e in particolare il Bellunese, che ha sollevato la polemica con le vicine province di Trento e Bolzano.

Ma il conduttore conferma che nessuno ha pagato per il servizio andato in onda, precisando: “Abbiamo scelto un luogo per fare vedere quanto sono belle le Dolomiti.

Bisogna fare un programma in 77 giorni che copra tutta l’Italia – ha ribadito Angela -, è ovvio che in questo poco tempo bisogna fare delle scelte logistiche e strategiche. Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… nelle riprese si vedevano”.

