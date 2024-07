Pm di Trento riapre il caso su Pantani al Giro del 1999

Posted on

Tre alpinisti feriti, uno è grave Bolzano – Alba drammatica sulla parete Nord dell’Ortles con tre alpinisti feriti, di cui uno grave. Poco prima delle 4 i soccorritori sono intervenuti per un tedesco caduto per un centinaio di metri. L’uomo è stato recuperato in condizioni non gravi. Poco dopo, nuovo intervento, per una cordata di […]