‘Plogging’ Primiero, al via il progetto “A passi consapevoli” per favorire lo sviluppo sostenibile

Nei giorni scorsi, è stato presentato al Palazzo delle Miniere il nuovo progetto della Consulta Giovani del Comune di Primiero San Martino di Castrozza intitolato ‘A passi consapevoli’

Primiero (Trento) – Il progetto – spiega in una nota la Consulta dei giovani di Primiero – vuole concentrare l’attenzione sul tema della crisi ambientale e, in particolare attraverso le attività messe in campo, creare dei momenti di riflessione sia per comprendere il fenomeno, sia per dare impulso ad azioni volte a tracciare una nuova rotta sul fronte della sostenibilità ambientale.

“Occuparsi di questi temi con serietà – si legge – consapevolezza e mettendo in rete varie realtà associative ed enti del territorio sono gli obiettivi che stanno alla base dell’idea di progetto. Attraverso la progettualità messa in campo si cerca di affrontare un tema così complesso a piccoli passi, facendo arrivare alla cittadinanza il messaggio che ogni persona può favorire, nel concreto, un cambiamento, anche attraverso semplici gesti, sviluppando una maggiore consapevolezza nelle azioni quotidiane”.

Tre nuove “XChange Box”

Saranno installate tre nuove colonnine per la raccolta dei rifiuti che sono stati dispersi in natura, che verranno poste in tre diversi punti del territorio (Scuole elementari di Tonadico, Parco Vallombrosa, Villa Welsperg). Il progetto, realizzato in sinergia con il Parco Paneveggio Pale (percorso di certificazione per la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) – si sviluppa anche nell’organizzazione di una serie di incontri in cui verranno approfondite diverse tematiche che riguardano lo sviluppo sostenibile del territorio.

Che cos’è il ‘Plogging’

Nel Nord Europa è stato ideato il plogging. È un’attività sportiva sempre più in voga che unisce la corsa leggera (jogging) alla raccolta dei rifiuti (plocka upp, che in svedese significa “ripulire”). L’idea a Primiero, è nata dai primi progetti di Sara Zaetta e Irene Fontana, le fondatrici di EcoLogica della Montagna. Nato nel 2019, all’interno dell’Associazione Gruppo Giovani San Martino di Castrozza. Un progetto che intende aiutare turisti e abitanti delle montagne a mettere in pratica uno stile di vita sostenibile. EcoLogica crede nel fatto che è proprio dalle piccole azioni che si contribuisce a quel cambio di paradigma più che mai necessario.