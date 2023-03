Premiati i sei Comuni “Plastic Free” del Trentino

La valle dei Mocheni al completo, Pergine e Vallelaghi. Tonina: “Un riconoscimento che significa moltissimo per il Trentino. Impegnati per l’ambiente con azioni concrete”

Trento – Salgono a sei i Comuni “Plastic Free” del Trentino. Accanto a Pergine Valsugana e Sant’Orsola Terme, già sul podio l’anno scorso, ecco Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, che completano l’ambito delle aree dei Mocheni e Vallelaghi.

Queste amministrazioni sono state premiate a Bologna, in una cerimonia a Palazzo Re Enzo, dove assieme a sindaci e assessori dei rispettivi Comuni c’era anche il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina. “Questo premio, assegnato dall’associazione Plastic Free, significa moltissimo per il Trentino. È un motivo in più che ci spinge a confermare l’attenzione rivolta all’ambiente attraverso comportamenti e azioni quotidiane. Questi sei Comuni ribadiscono che il Trentino può e si vuole distinguere. La Provincia è al fianco delle amministrazioni in questo percorso. Lo dicono ad esempio gli obiettivi approvati per la Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile e i criteri adottati sulla riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli eventi sostenuti dall’Amministrazione provinciale”.

Alla giornata, che ha visto il patrocinio di Parlamento europeo, Camera, Senato, Ministero dell’ambiente e la partecipazione anche del presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, erano presenti oltre a Tonina i sindaci Lorenzo Miori (Vallelaghi), Luca Puecher (Frassilongo), Franco Moar (Palù del Fersina), Andrea Fontanari (Sant’Orsola Terme) e dell’assessore all’ambiente Massimo Negriolli del Comune di Pergine Valsugana.

I sei Comuni virtuosi trentini assieme ad altri 62 municipi sono stati selezionati dalla onlus che ha valutato oltre 360 realtà, grazie ad una scheda composta di 22 punti, scegliendo alcuni criteri come la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio ed attività nelle scuole, le buone pratiche per la riduzione della plastica, gli investimenti per i fontanelli e le pratiche di uso dell’acqua pubblica, la collaborazione con l’associazione Plastic Free.

