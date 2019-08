Piz Galin, è morta la donna caduta in quota: Raffaella Ghezzi aveva 63 anni

Era ricoverata in gravi condizioni da una decina di giorni, quando il 19 luglio scorso, quel venerdì pomeriggio, Raffaella Ghezzi, 63 anni di Andalo, era scivolata rovinosamente in un canalone mentre saliva lungo il sentiero che porta alla cima del Piz Galin (Andalo) insieme ai familiari

Trento – Troppo gravi le ferite riportate dalla donna nella rovinosa caduta che l’ aveva fatta rotolare a valle per cento metri erano gravi. Nonostante le cure dei medici del Santa Chiara, purtroppo non ce l’ ha fatta. I funerali nella chiesa parrocchiale di Molveno per l’ ultimo saluto a Raffaella Ghezzi che lascia il marito Luigi Donini, i figli Giuliano, Viviana e Gianluca, i cinque nipoti i fratelli e molti parenti.

La caduta di quel giorno era avvenuta ad una cinquantina di metri dalla meta, in un tratto ripido e impervio a 2.350 metri di quota: all’ improvviso, la donna era scivolata sull’ erba e poi era rotolata a valle per un centinaio di metri, fermandosi su una cengia strapiombante.