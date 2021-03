Piz di Vedana, ritrovato senza vita il 27enne Tiziano Soppelsa di Sedico, dopo la caduta da un sentiero

Deceduto sul “Piz di Vedana” in seguito ad una caduta accidentale dal sentiero per una quarantina di metri. Sul posto il Soccorso alpino di Belluno, con il Centro mobile di coordinamento e unità cinofile, i Vigili del fuoco con unità cinofile e il loro elicottero che ha effettuato un primo sorvolo, Carabinieri forestali e Carabinieri

NordEst – È stato purtroppo ritrovato senza vita sul ‘Piz Vedana’, Tiziano Soppelsa (foto), il ventisettenne di Roe Alte di Sedico, operaio, uscito sabato mattina dalla propria abitazione per un giro in montagna. Dopo il rinvenimento della sua auto da parte dei Carabinieri forestali a Ponte Mis, non sapendo la scelta della destinazione del ragazzo e verificando i link di montagna visitati di recente sul suo computer, il Soccorso alpino ha appreso che su due siti si era informato a proposito dell’anello del ‘Piz di Vedana’.

Poichè dal luogo del parcheggio si sarebbe anche potuto dirigere a Casera Nusieda, sopra il lago del Mis, è stato deciso di verificare entrambe le mete. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi imbarcato tre tecnici del Soccorso alpino di Belluno e ha sorvolato il percorso di accesso e i sottostanti canaloni fino a Casera Nusieda, dove i soccorritori hanno visionato il libro per vedere se ci fosse la firma.

L’eliambulanza ha effettuato la perlustrazione della via segnalata di salita al Piz Vedana e durante il passaggio sopra i canali è stato visto il corpo senza vita dell’escursionista, 40 metri circa sotto il sentiero, da dove è scivolato probabilmente già sabato.

Ormai quasi prossima la scadenza delle effemeridi, con un verricello di 30 metri sono stati sbarcati tecnico di elisoccorso e i tre soccorritori a circa 850 metri di altitudine. La salma è stata quindi imbarellata e recuperata, per essere trasportata a valle e affidata al carro funebre.