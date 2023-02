Piscina di Primiero: ecco chi sono i nuovi assistenti bagnanti

Si sono tenuti nei giorni scorsi, presso la piscina di Primiero, gli esami di abilitazione del corso professionale di assistente bagnante della federazione italiana nuoto, per l’abilitazione all’assistenza nelle piscine

Primiero (Trento) – Il corso iniziato nel novembre 2022, si è concluso dopo un percorso teorico e pratico, che ha visto i 12 corsisti di Primiero, dall’Agordino, Bellunese e Feltrino, impegnati nell’apprendimento delle tecniche natatorie per il soccorso in acqua, ma anche nelle tecniche di primo soccorso terreste, compreso l’uso del defibrillatore.

La commissione era composta dalla dottoressa Barbara Melchioretto, dagli allenatori Giorgio De Nardin e Antonio Russo, i quali hanno esaminato gli allievi, con la creazione di scenari per testare le abilità acquisite. Il corso di assistente bagnanti svolto presso la Piscina di Primiero si distingue per le numerose attrezzature di soccorso che vengono messe a disposizione degli allievi: diversi manichini da addestramento basic live support, manichini specifici per il soccorso in acqua, tavole per il soccorso in acqua SUP, defibrillatori, barella spinale acquatica, galleggianti specifici per il recupero del pericolante, materiale sanitario e radio. L’esame si è svolto alla presenza del sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, il quale ha presenziato a tutto l’esame e al termine ha consegnato i diplomi.

Nelle scorse settimane, dopo il corso di formazione durato un anno, anche il gestore della struttura Alessandro Ventimiglia, è diventato il primo ‘Aufgussmeister’ (maestro di sauna) di Primiero, servizio svolto nella nuova area benessere aperta al pubblico da un anno, nel centro natatorio di valle, di proprietà dei Comuni e della Comunità.

Tutti i promossi

Complimenti quindi a tutti i ragazzi e alle ragazze che hanno superato gli esami di abilitazione ad assistente bagnante: Biscaro Riccardo, Bristot Gaia, Dalla Libera Camilla, De Bacco Francesco, De Boni Anna, De Colo Zaira, De Marco Emma, Ferrante Francesco, Kapedani Elvi, Murer Sara e Soppelsa Arianna.