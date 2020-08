Pirata della strada travolge e uccide una 15enne nel Vicentino: caccia all’auto

Incidente la notte scorsa nel vicentino, indagano i Carabinieri

NordEst – Una ragazzina di 15 anni è morta la scorsa notte ad Arzignano travolta da un’auto che poi è fuggita. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra.

La giovane è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’adolescente stava camminando sul ciglio della strada quando è stata stata falciata alle spalle. Gli investigatori avrebbero raccolto alcuni indizi per risalire al pirata della strada.

In breve

