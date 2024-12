Piovene Rocchette, ultraleggero precipita vicino alla A31: grave il pilota

L’incidente è avvenuto durante un atterraggio di emergenza causato da un probabile problema al motore

NordEst – Il piccolo velivolo tubi e tela, era appena decollato da una scuola di volo di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, quando si è accorto che qualcosa non andava al motore. Il pilota ha così cominciato le manovre per un atterraggio di emergenza, finendo la sua discesa con uno schianto al suolo, in un prato, a fianco di un fossato, vicino al casello di uscita dell’autostrada A31 Valdastico, dove al momento c’era una lunga coda di auto e mezzi dirette verso l’Altopiano di Asiago.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che hanno visto il velivolo precipitare. Grave il pilota estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche il Suem 118 e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Vicenza.