Pioggia, neve e fulmini tra le Dolomiti: 41 fulmini registrati in Trentino

Martedì – 9 gennaio – la perturbazione che ha interessato l’arco alpino ha portato abbondanti piogge anche in Trentino

Trento – In Trentino, come in altre regioni del nord Italia, si sono verificate diverse fulminazioni. E’ assai poco frequente registrare fulmini in gennaio in Trentino, ma martedì ne sono caduti ben 41, il record dal 2001, quando sono iniziate queste rilevazioni.

In generale, fenomeni temporaleschi di questa portata in gennaio sulle Alpi sono rari, ma si sono già verificati anche in passato.

In breve

