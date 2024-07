Pinzolo, due operai forestali feriti nei boschi di Malga Cioca. A Soraga emergenza per un parapendio in difficoltà nei boschi

Sanitari mobilitati nel pomeriggio di mercoledì

In aggiornamento

Trento – Due operai sono rimasti feriti mercoledì pomeriggio verso le 17 a Pinzolo, mentre lavoravano nei boschi di malga Cioca. Sarebbero ruzzolati su un pendio per evitare una pianta, in fase di taglio. I due feriti sono stati trasferiti in condice rosso al pronto soccorso.

Verso le 17.30 altra emergenza per un parapendio in difficoltà a Soraga in Val di Fassa. Sul posto si è diretta l’eliambulanza per i primi soccorsi con il supporto dei vigili del fuoco del posto.