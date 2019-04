Pinzolo, Comune commissariato: divieto di dimora per il primo cittadino che respinge ogni accusa

Connect on Linked in

Michele Cereghini è stato sospeso dalla carica. Dovrò difendersi dalle pesanti accuse di turbativa d’asta e peculato

Pinzolo (Trento) – La Guardia di finanza ha notificato al primo cittadino il divieto di dimora su richiesta della pm Maria Colpani. Il commissariato del governo Sandro Lombardi ne ha decretato la sospensione dalla carica di sindaco in applicazione della legge Severino. Le funzioni sono passate al vice, Albert Ballardini.

Una pesante misura cautelare motivata dal pericolo di reiterazione del reato. Le accuse sono di turbativa d’asta e peculato. Accuse relative alle attività di sindaco e di membro del consiglio di amministrazione dell’Azienda per la promozione turistica. Il sindaco replica però a mezzo stampa dicendosi sereno: “Respingo ogni accusa”.

In breve

Prime fotografie del gatto dorato in Tanzania. Individuata per la prima volta in Tanzania la presenza del gatto dorato, grazie a delle foto-trappole installate nell’ambito di una ricerca coordinata dal Muse di Trento. La ricerca è stata condotta per approfondire lo stato della biodiversità di una specifica foresta pluviale, situata nell’angolo nord-occidentale della Tanzania, vicino al confine con l’Uganda. Il gatto dorato (Caracal aurata) ha una distribuzione ristretta alle foreste dell’Africa tropicale e fino ad ora non era stato rilevato in quella parte del continente. Felino raro e minacciato dalla caccia e dalla distruzione dell’habitat e considerato il meno conosciuto in Africa, è stato individuato grazie all’installazione, nell’autunno 2018, di 65 foto-trappole da parte del team di ricercatori coordinati da Francesco Rovero, collaboratore del Muse e ricercatore dell’Università di Firenze. Diversi esemplari sono stati così fotografati in più aree.

Orsa con cuccioli ripresi in Trentino. Una mamma orsa ed i suoi quattro cuccioli sono stati immortalati in un video mentre attraversano una strada forestale nella zona di Ponte Arche, in Trentino. Le immagini – diffuse dal gruppo Facebook Iba-Brento Base Transfer Information – mostrano l’orsa mentre esce dal bosco seguita dai suoi piccoli che la seguono fino ad entrare nuovamente tra la vegetazione sull’altro lato della strada.