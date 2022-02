Pinzolo, ancora una tragedia in pista: la vittima è Jan Ctvrtecka di Praga

A perdere la vita uno sciatore di 50 anni di Praga, Jan Ctvrtecka. Si è scontrato sulla neve con un connazionale

Pinzolo (Trento) – Il drammatico incidente è avvenuto sabato pomeriggio, sulle nevi di Pinzolo. A perdere la vita uno sciatore di 50 anni della Repubblica Ceca, Jan Ctvrtecka. Si è scontrato sulla neve con un altro turista straniero. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri intervenuti insieme ai sanitari.

L’impatto tra i due uomini è stato molto violento, secondo quanto raccontano i testimoni. Il secondo sciatore è rimasto ferito al fianco, ma è sempre stato cosciente ed è stato portato al Santa Chiara. Per il 50enne invece non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’incidente.

L’ennesimo dramma in pista di questi mesi, che avviene a pochi giorni da quello di Folgarida, dove il 9 febbraio ha perso la vita Nicolò Mainoni, 18enne comasco in vacanza con la famiglia. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta.

In breve

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologio del Trentino per aiutare un ice climber del 1967, di Castellarano, Reggio Emilia, scivolato per una ventina di metri su un pendio di balze ghiacciate all’attacco di una delle cascate di ghiaccio del Valorz in Val di Rabbi. Pare che l’alpinista, che in quel momento non era legato e calzava i ramponi ai piedi, sia inciampato vicino all’attacco della via. Nella scivolata, ha rotto il casco e si è procurato dei sospetti politraumi. E’ rimasto sempre cosciente. A dare l’allarme, verso le 11.00, è stato il suo compagno di escursione.