Pinè, tragico malore sulla ferrata Tridentina: muore Daniel Ioriatti di 37 anni

Dolore ed incredulità nel pinetano per la tragedia sul Gruppo del Sella, avvenuta venerdì verso le 13

Trento – La vittima di un tragico malore è Daniel Ioriatti, 37 anni, è morto stroncato da un malore al termine della parte più impegnativa della ferrata Tridentina.

Inutili i tentativi di rianiamzione da parte dell’equipe medica, arrivata in zona con l’elicottero.

Ioriatti era un grande appassionato di montagna. Usciva quasi sempre in compagnia del figlio che venerdì ha visto il padre stroncato da una malore nel tratto che porta al rifugio Pisciadù, dopo aver portato a termine il tratto più impegnativo della ferrata tridentina nel gruppo del Sella, in Alto Adige. Daniel Ioriatti era molto conosciuto nella zona del pientano, dove lavorava alla locale Famiglia cooperativa.

In breve

Militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati nei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione della festa di Halloween. Coordinati dal Comando Provinciale di Trento, hanno arrestato due persone per ubriachezza molesta, resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. I militari del Radiomobile sono stati allertati dalla centrale operativa nella serata di giovedì per un intervento su alcune persone verosimilmente ubriache che camminavano sui binari del treno nella stazione ferroviaria di Levico Terme. I due, fratelli (30 e 24 anni) di Borgo, alla vista dei carabinieri, senza alcun motivo, hanno iniziato ad inveire contro di loro, minacciando i militari di morte e cercando di colpirli, sferrando calci e pugni. Immediato è scattato così l’arresto.