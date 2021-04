Pinè, giovane colpito in faccia da un cavallo: soccorso dall’elicottero

E’ successo venerdì mattina a Faida di Pinè

Faida di Pinè (Trento) – Elisoccorso mobilitato venerdì mattina dopo le 7.30 per trasportare al Santa Chiara un operaio senegalese di 24 anni, colpito al volto da un cavallo al maneggio Little Ranch di Faida di Pinè. L’uomo stava lavorando nella stalla, quando improvvisamente è stato colpito al volto.

Il giovane è riuscito comunque a chiamare il titolare del ranch, attivando così i soccorsi in zona. L’uomo è stato quindi trasferito cosciente al Pronto Soccorso del Santa Chiara. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con una autoambulanza, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il supporto all’elicottero.

In breve

