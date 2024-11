Pick-up in fiamme a Torcegno, intervento dei vigili del fuoco

Non ci sono stati feriti, messa in sicurezza l’area

Torcegno (Trento) – Un pick-up è andato in fiamme sulla strada provinciale 65 in località Molini, a Torcegno, verso le 9.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Torcegno e di Telve. Non ci sono stati feriti. Il conducente – informa la Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento – ha notato il fumo che usciva dal vano del motore e si è allontanato subito, mettendosi in salvo.

All’arrivo dei vigili del fuoco il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno operato con la schiuma per domare l’incendio, mettendo in sicurezza l’area. Avvalendosi del verricello, hanno poi trainato il mezzo lontano dalla sede stradale.

In breve

Ha gettato vernice rossa su due veicoli dell’Esercito durante la cerimonia per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in Piazza Walther a Bolzano. Un bolzanino, è stato così fermato da agenti della Digos e denunciato per danneggiamento aggravato e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere in occasione di pubblica manifestazione. L’episodio potrebbe essere collegato alla protesta pro-Palestina.

Un fienile abbandonato è stato distrutto la scorsa notte da un rogo in località Fornella, ad Antermoia in val Badia. All’arrivo dei vigili del fuoco la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse a un albergo vicino. Sono proseguite per alcune ore le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell’incendio. Durante le operazioni di spegnimento due pompieri sono rimasti lievemente feriti.

Oltre 380 grammi di sostanze stupefacenti e più di 1.900 prodotti non sicuri sequestrati: è il bilancio dell’operazione “Halloween sicuro” condotta dal comando provinciale della Guardia di finanza di Bolzano in concomitanza con le festività appena trascorse.