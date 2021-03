Picchia la compagna per guardarle il telefono, arrestato

Posted on

Ancora in aumento per persone in quarantena obbligatoria Bolzano – Altre 15 nuove infezioni da coronavirus, su 1.109 tamponi effettuati, sono state identificate nelle ultime 24 ore dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il numero delle persone risultate positive al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale, quindi, a 2.717. Attualmente, si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento […]