Piano Giovani Primiero: nuovo bando idee e progetti 2023, scadenza 29 gennaio

Il piano si rivolge ad una fascia di età molto ampia che va dagli 11 ai 35 anni

Primiero (Trento) – Le opportunità sono innumerevoli, variegate e personalizzate in base al target di riferimento: si possono creare occasioni di incontro, formazione, sensibilizzazione, innovazione attraverso corsi, laboratori, festival, esperienze di viaggio/escursioni. L’obiettivo è di raccogliere idee e stimoli per realizzare progetti ed iniziative che possano interessare e coinvolgere i giovani a più livelli, non solo quindi come fruitori di attività ma anche come progettisti e collaboratori attivi nell’ideazione e realizzazione dei progetti stessi.

Chi può presentare progetti

Enti pubblici, associazioni, gruppi giovani (formalmente costituiti), cooperative sociali, istituti scolastici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, parrocchie, fondazioni ed enti senza fini di lucro. Giovani dagli 11 anni, gruppi informali di giovani e/o adulti.

Modalità di presentazione

Compila l’allegato “SCHEDA PROGETTO” ed invialo direttamente alla Referente Tecnico organizzativa all’indirizzo email tpg@primiero.tn.it entro e non oltre domenica 29 gennaio 2023. Se hai la volontà di presentare una proposta ed hai necessità di un confronto ed un supporto per la definizione del progetto, contatta la Referente Tecnico-Organizzativa (Roberta: 334 1063008) che ti aiuterà nella compilazione. Per Informazioni: Referente Tecnico-Organizzativa (Roberta La Macchia): tpg@primiero.tn.it – tel. 334 1063008

