Pfas in Veneto: simposio scientifico internazionale il 22 e 23 febbraio a Venezia

Venezia – Mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio saranno due giornate importanti per la determinazione, sul piano esclusivamente e rigorosamente scientifico, di molti aspetti della dibattutissima vicenda dell’inquinamento da Pfas, che ha interessato una vasta area del Veneto, e in particolare gli oltre 80 mila abitanti residenti in 23 Comuni delle Province di Vicenza, Verona e Padova.

Su iniziativa della Regione del Veneto si tiene infatti nell’Aula San Domenico dell’Ospedale Civile SS Giovanni e Paolo di Venezia un simposio internazionale al quale parteciperanno esperti e scienziati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità italiano, del Sistema “Public Health” britannico, dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, del Registro Tumori del Veneto, di varie Università italiane e straniere.

“Progettare lo studio epidemiologico sulla popolazione del Veneto esposta a Pfas”, questo il titolo del simposio, metterà a confronto le esperienze internazionali attualmente conosciute su questo tema, i risultati sinora raggiunti dagli studi effettuati, quali ulteriori azioni, oltre a quelle già tempestivamente attuate, si possano immaginare per affrontare gli aspetti sanitari del problema.

Il Programma, che di seguito si allega, prevede anche un Punto Stampa che i protagonisti dei lavori, con l’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, terranno mercoledì 22 febbraio, alle ore 11.50 nella stessa sede del simposio.

PROGRAMMA COMPLETO 22-23 FEBBRAIO 2017

WORKSHOP

PROGETTARE UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO RELATIVO ALLA POPOLAZIONE DELLA REGIONE VENETO ESPOSTA A PFAS

Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo Aula San Domenico

Obiettivo: Fornire le basi scientifiche allo studio epidemiologico collaborativo Istituto Superiore di Sanità (ISS)–Regione Veneto sulla popolazione esposta a PFAS e discutere le questioni attinenti il disegno dello studio

22 Febbraio 2017

9.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ

9.30 APERTURA DEI LAVORI

Domenico Mantoan – Regione Veneto, Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Eugenia Dogliotti – Istituto Superiore di Sanità, Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute

Sessione della mattina

DATI SCIENTIFICI DISPONIBILI

Moderatori/Cochairs: Massimo Rugge – Univeristà di Padova/Padua University

Christof Hamelman – WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice

10.00 The C8 Study: PFOA exposure, aims, methods and findings

Tony Fletcher – Public Health England

10.45 IARC Evaluation of PFOA carcinogenicity

Kurt Straif – Director, International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Programme, IARC, Lyon

11.50 Coffee break e Conferenza stampa

Coffee break and Press Conference

12.10 Prime indicazioni emerse dal Progetto Europeo COST Action “Industrially contaminated sites and health Network”

First indications provided by the European COST Action “Industrially contaminated sites and health Network”

Ivano Iavarone – Istituto Superiore di Sanità

12.30 Studi epidemiologici nei siti industriali contaminati: obiettivi e esempi di possibili opzioni

Epidemiological studies in industrially contaminated sites: objectives and examples of available options

Roberto Pasetto – Istituto Superiore di Sanità

12.50 DISCUSSIONE

Sessione del pomeriggio

STIMA DELL’ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Moderatori/Cochairs: Eugenia Dogliotti – Istituto Superiore di Sanità, Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute

Umberto Agrimi – Istituto Superiore di Sanità, Direttore del Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria

14.00 Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta e misure di mitigazione del rischio

Monitoring programme of exposed population and risk mitigation measures

Francesca Russo – Regione Veneto

14.20 L’esposizione a PFAS attraverso il consumo di acqua potabile

Exposure to PFAS by drinking water

Luca Lucentini – Istituto Superiore di Sanità

14.40 L’esposizione ambientale a PFAS in relazione alle acque superficiali e sotterranee

PFAS environmental exposure in relation to surface and groundwater

Mario Carere – Istituto Superiore di Sanità

15.00 L’esposizione a PFAS attraverso la catena alimentare

Exposure to PFAS by food chain

Antonella Semeraro – Istituto Superiore di Sanità

15.20 Prospettive per l’impiego dei sistemi informativi geografici in ambito epidemiologico

Perspectives for GIS application

Marco De Santis – Istituto Superiore di Sanità

15.40 DISCUSSIONE

16.20 PFAS: cinetica e tossicità

PFAS: kinetics and toxicity

Emanuela Testai – Istituto Superiore di Sanità

16.40 Cancerogenicità del PFAS in animali da laboratorio: rilevanza per la valutazione dei rischi per l’uomo

Carcinogenicity of PFAS in laboratory animals: relevance for human risk assessment

Riccardo Crebelli – Istituto Superiore di Sanità

17.00 Studio di biomonitoraggio umano

The human biomonitoring study

Elena De Felip, Anna Maria Ingelido – Istituto Superiore di Sanità

17.30 EFSA’s assessments on PFAS

Karen Mackay – European Food Safety Authority

Tanja Schwerdtle – University of Potsdam

18.00 DISCUSSIONE

23 February 2017

Morning Session

DESIGN OPTIONS FOR PFAS EXPOSED POPULATION STUDY IN VENETO REGION

Cochairs: Marco Martuzzi – WHO European Centre for Environment and Health, Bonn

Pietro Comba – Istituto Superiore di Sanità

9.00 Rationale for selecting cancer sites as outcomes

Kurt Straif – Director, International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Programme, IARC, Lyon

9.45 Rationale for selecting non–cancer outcomes

Tony Fletcher – Public Health England

10.30 DISCUSSION

11.10 National Mortality and Hospitalization data bases available at Istituto Superiore di Sanità

Susanna Conti – Istituto Superiore di Sanità

11.30 Cancer incidence in Veneto: experiences of Veneto Region Cancer Registry

Massimo Rugge – Padua University

11.50 The Regional Epidemiological Service: monitoring mortality, prevalence and incidence of chronic diseases

Maria Chiara Corti – Veneto Region

12.10 Surveillance program of exposed population

Francesca Russo – Veneto Region

12.30 Health information systems as support to surveillance of exposed population

Nadia Raccanello – Veneto Region

12.50 First evaluation of maternal and neonatal outcomes associated with PFAS contamination

Paola Facchin – Veneto Region

13.10 Occupational cohort study of Miteni factory workers

Enzo Merler – Veneto Region

13.30 DISCUSSION

Afternoon Session

TOWARDS IMPLEMENTATION OF THE STUDY

Cochairs: Francesca Russo – Veneto Region, Department of Prevention

Eugenia Dogliotti – Istituto Superiore di Sanità, Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute

14.30 Summing up of Workshop and illustration of a tentative protocol

Pietro Comba, Ivano Iavarone and Roberto Pasetto – Istituto Superiore di Sanità

15.00 DISCUSSION

15.30 CONCLUDING REMARKS

Pietro Comba – Istituto Superiore di Sanità

Massimo Rugge – Padua University

16.00 END OF WORK

Speakers

Umberto Agrimi – Istituto Superiore di Sanità, Head of the Department of Veterinary Public Health and Food Safety

Mario Carere – Istituto Superiore di Sanità

Pietro Comba – Istituto Superiore di Sanità

Susanna Conti – Istituto Superiore di Sanità, Head of Statistics Service

Maria Chiara Corti – Veneto Region, Regional Epidemiologic System

Riccardo Crebelli – Istituto Superiore di Sanità

Elena De Felip – Istituto Superiore di Sanità

Marco De Santis – Istituto Superiore di Sanità

Eugenia Dogliotti – Istituto Superiore di Sanità, Head of the Department of Environment and Health

Paola Facchin – Veneto Region; Padua University

Tony Fletcher – Public Health England

Christof Hamelman – WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice

Ivano Iavarone – Istituto Superiore di Sanità

Anna Maria Ingelido – Istituto Superiore di Sanità

Luca Lucentini – Istituto Superiore di Sanità

Karen Mackay – European Food Safety Authority

Domenico Mantoan – Veneto Region, General Director

Marco Martuzzi – WHO European Centre for Environment and Health, Bonn

Enzo Merler – Veneto Region

Roberto Pasetto – Istituto Superiore di Sanità

Nadia Raccanello – Veneto Region

Massimo Rugge – Padua University, Veneto Cancer Registry

Francesca Russo – Veneto Region, Department of Prevention

Tanja Schwerdtle – University of Potsdam

Antonella Semeraro – Istituto Superiore di Sanità

Kurt Straif – Director, International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Programme, IARC, Lyon

Emanuela Testai – Istituto Superiore di Sanità