Peste suina, Finanza Padova sequestra 10 tonnellate di carne cinese

Posted on

La scomparsa di Boldo – Una vera e propria tragedia. È deceduto dopo una settimana di ospedale, in seguito ad un banale incidente in casa. Sergio Boldo, 47 anni, di Lamon, è morto in seguito alle lesioni riportate in una caduta. Boldo, con un passato da emigrante alle spalle in Germania, era fratello di Donatella, […]