Perseguita ex compagna anche dal carcere, arrestato

Trentenne rintracciato e arrestato dai carabinieri

Trento – Mentre era detenuto per reati contro il patrimonio ha continuato anche dal carcere a spedire lettere vessatorie alla ex compagna. Con questa accusa i carabinieri di Cles hanno arrestato un trentenne marocchino. Condannato dal Tribunale di Trento per maltrattamenti e atti persecutori ed emessa la sentenza, lo stalker si è reso irreperibile, ma le ricerche dei carabinieri nelle valli del Noce hanno permesso di rintracciarlo per le vie di Cles.

Nonostante la mascherina anti-Covid indossata, i militari del Nucleo radiomobile lo hanno riconosciuto e lo hanno bloccato e arrestato. Con l’occasione è stato anche denunciato per violazione alla normativa sull’immigrazione clandestina, poiché si è trattenuto in Italia senza giustificato motivo, nonostante avesse l’ordine di lasciare il territorio nazionale impartitogli dal questore di Torino e notificatogli in agosto. Condotto nel carcere di Trento, l’uomo dovrà scontare una pena di due anni.