Pergine, si rompe il ghiaccio e un 31enne cade nel lago Pudro: soccorso dall’elicottero

Posted on

Nel dettaglio sono stati riscossi 3,8 miliardi per l’Agenzia delle Entrate, 1,7 per l’Inps e 1,6 per gli altri enti Mestre (Venezia) – E’ la stessa agenzia a comunicarlo, sottolineando come dal 2006 (anno della sua nascita) ad oggi si sia registrato un significativo aumento dei tributi riscossi rispetto alla gestione precedente, affidata a società […]