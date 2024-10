Perdita d’acqua all’ospedale Santa Chiara, spostati 8 pazienti

Attorno alle 22 di giovedì è stata segnalata un’infiltrazione d’acqua

Trento – Alle 22 circa di giovedì, si è verificato un guasto in una tubatura dell’acqua che ha provocato l’allagamento di parte del reparto di Medicina alta intensità al sesto piano dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Il personale – sottolinea Apss in una nota – è prontamente intervento per spostare in via precauzionale i pazienti, tamponare la perdita e procedere all’asciugatura dei locali.

La fuoriuscita dell’acqua al sesto piano, causata da una rottura in una condotta in pressione con acqua calda della rete di riscaldamento, oltre ad allagare il corridoio ha provocato un’infiltrazione nel controsoffitto dell’Unità operativa di pneumologia, senza interessare le stanze di degenza. Il personale del reparto, tecnici e vigili del fuoco sono intervenuti per spostare i pazienti, individuare il guasto e tamponare la perdita d’acqua.

Sono stati spostati otto pazienti e ricollocati in alcune stanze vuote dell’Unità operativa di Medicina interna. Sono in corso le verifiche di funzionalità degli impianti e il ripristino delle aree interessate che non si concluderanno prima di alcuni giorni. Alla conclusione di tali attività, precisa Apss, si potranno quantificare i danni.