Per tanti il periodo natalizio porta con sé un grande malessere e non perché la fine di un altro anno si avvicina

Posted on

Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Trentino a fine ottobre 2018 hanno richiesto da parte della Provincia l’attivazione di misure atte a far fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo Trento – Si possono presentare le domande per ottenere contributi per i danni causati dal maltempo in […]