Pentecoste, al Brennero 70 km di coda su A22 dopo le festività

Connect on Linked in

Dopo festività Pentecoste in Austria

Bolzano – Una coda di tir di 70 chilometri si è formata sull’autostrada del Brennero in direzione Austria, dopo la festività di Pentecoste. Il serpentone di mezzi pesanti parte a Bolzano e arriva a Vipiteno. Il traffico leggero viaggia invece senza grossi problemi sulla corsia di sorpasso, tranne tra Bolzano sud e Bolzano nord, dove il traffico risulta molto rallentato.

Come avvenuto nei mesi scorsi, in Tirolo applica anche oggi dalla Germania verso sud il contingentamento di 300 tir all’ora. Fino a inizio giugno sono previste sette giornate con ‘numero chiuso’. Il provvedimento è molto contestato dagli autotrasportatori italiani e tedeschi.

In breve

Casse rurali trentine, nel 2017 utile di 4,1 milioni – Con un utile di 4,1 milioni, un margine di intermediazione di 53,6 milioni, un patrimonio di 175,5 milioni e un indice di solidità Cet1 di 15,86%, le Casse rurali trentine hanno chiuso il bilancio 2017, approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci che ha confermato alla presidenza Giorgio Fracalossi. I soci sono 18.000, 631 i nuovi entrati nel 2017. In dieci anni sono stati distribuiti 23 milioni. “La risposta alla crisi delle Casse Rurali trentine – ha detto Fracalossi – non hanno seguito il trend. La risposta è stata quella di rafforzarsi attraverso le fusioni, tanto che oggi sono circa la metà di quelle esistenti dieci anni fa. Non sono calati in proporzione gli sportelli, che rimangono in numero consistente (326, 61 in meno del 2010), né i dipendenti (meno 194 da 2.324), mentre sono cresciuti i soci (8 mila in più dal 2010, 631 solo nell’ultimo anno)”.

Kessler, fuori ruolo da troppo tempo per potervi rimanere ancora – Così il plenum del Csm ha bocciato la richiesta avanzata dall’ex parlamentare del Pd, Giovanni Kessler, attualmente in servizio all’Olaf, l’Ufficio antifrode europeo, funzionale a poter ricoprire il ruolo di Direttore delle dogane a Roma. E ha disposto che torni a fare il magistrato, assegnandogli il posto di sostituto procuratore a Bolzano, che ricopriva prima di mettere da parte la toga. Nella sua carriera,cominciata nel 1985, Kessler e’ stato fuori ruolo per 18 anni. E anche sottraendo dal computo il periodo in cui ha svolto il mandato parlamentare e successivamente amministrativo, supera il tetto massimo di 10 anni stabilito dalla legge.