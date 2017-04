Pensione anticipata, da oggi si calcola online sul nuovo portale INPS

Connect on Linked in

Dopo una settimana di collaudo, e dopo due anni di lavoro, l’Inps mette online il nuovo sito, molto più social e al passo coi tempi. Nuovi strumenti di ricerca semplificheranno la vita degli utenti per accedere con più facilità ai servizi

Roma (Adnkronos) – Il portale presenta una veste grafica completamente rinnovata, semplice e moderna. Fin dalla homepage sono messi a disposizione strumenti di ricerca avanzata. Temi e categorie di utenza sono alcuni dei nuovi punti di ingresso messi a disposizione dell’utente. I contenuti, come news, prestazioni, schede di orientamento, sono protagonisti dell’homepage.

In homepage e in tutto il portale sono presenti strumenti di supporto e feedback, per mettere l’utente al centro dell’esperienza, supportarlo e ascoltare i suoi bisogni e le sue esigenze. Tra le nuove opzioni, c’è anche quella di simulare indicativamente il costo dell’Ape: l’anticipo pensionistico che il governo sta perfezionando in questi giorni.

Nella versione ‘volontaria’, questo strumento consiste infatti in un prestito da restituire in 20 anni, a partire dall’effettivo pensionamento: per valutare l’adesione, è quindi fondamentale capire quale potrà essere l’incidenza del rimborso sulle mensilità di pensione.