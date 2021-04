Pensionato cade da tetto e muore in val di Sole: la vittima è Bruno Bosinelli

Grave incidente nel pomeriggio di sabato a Termenago

Trento – Un uomo di 66 anni, Bruno Bosinelli, ha perso la vita cadendo dal tetto della sua abitazione in val di Sole, in Trentino mentre stava pulendo il camino. L’incidente è avvenuto a Termenago.

Il pensionato era salito sul tetto per sistemare la canna fumaria, ma è scivolato e caduto sul suolo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Cles per le verifiche del caso e i vigili del fuoco della zona.

In breve

Incidente stradale senza conseguenze a Mezzano nel Primiero. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì verso le 16, fortunatamente senza feriti. Un’auto si è rovesciata mentre percorreva la rotatoria – in zona Velox – dopo un contatto con un secondo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mezzano per il supporto del caso. Non si sono registrati feriti nell’incidente.