Tisane & Pensieri, al via una nuova rubrica su LaVocedelNordEst a cura di Annalisa Borghese

Il presidente della regione: ” Diciamo no, fintanto che non ci sia un piano e un tavolo europeo dove ogni nazione faccia la sua parte” Venezia – “Scaricare sui territori un’emergenza la aggrava, non la risolve. Mare Nostrum rischia di far naufragare nel caos Istituzioni, Amministrazioni locali, mondo del volontariato, semplici cittadini. Diciamo no all’arrivo di […]