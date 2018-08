“Pensieri e Parole. Omaggio a Lucio Battisti” venerdì 3 agosto alle 12 a Villa Welsperg in Val Canali

Print This Post

Il progetto è di Peppe Servillo assieme a cinque musicisti jazz – Javier Girotto al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Furio di Castri al contrabasso, Rita Marcotulli al pianoforte e Mattia Barbieri alla batteria

Primiero (Trento)

Una vera e propria sfida visti la particolarità del repertorio, l’originalità delle canzoni, il loro essere così diverse tra di loro nella musica e nei testi, così intrise da un’inesauribile vena compositiva, ritratto in musica di una figura a suo modo unica nel panorama della nostra canzone: solitario e sofisticato, capace di fissare nei suoi testi la quotidianità della gente.

Gli arrangiamenti di Girotto e il piglio teatrale di Peppe Servillo tracciano un nuovo percorso, suggestivo e inatteso, sfuggendo al rischio di proporre semplici cover per creare un percorso ricco di sapori latini, ritmi avvolgenti, storia, emozioni e pathos. Non resta che portare con sé le canzoni più amate di Battisti e metterle alla prova della rilettura di “Pensieri e Parole”.

Come si raggiunge il luogo del concerto – La zona del concerto è raggiungibile da Tonadico a piedi lungo il sentiero Tonadico-Cimerlo (ore 1.20 di cammino, dislivello 300 metri, difficoltà T) e da Primiero in auto seguendo le indicazioni per la Val Canali (parcheggi fino a esaurimento posti auto) o con bus a pagamento dai parcheggi segnalati lungo la strada d’accesso.

In caso di maltempo il concerto verrà recuperato alle ore 17.30 all’Auditorium Intercomunale di Primiero. Biglietti per l’ingresso in distribuzione fino ad esaurimento posti dalle ore 15.30.