Pendolari Luxottica in piedi sul bus: i sindacati chiedono informazioni

Primiero (Trento) – Da Primiero ad Agordo in bus, restando però in piedi. Viaggio non sempre facile per i pendolari diretti alla sede dello stabilimento di Del Vecchio in quel di Agordo nel vicino Bellunese. Per i 60 lavoratori dello stabilimento di Valcozzena che provengono dal Primiero, il tragitto a bordo della corriera della Trentino Trasporti sta diventando particolarmente impegnativo. A segnalarlo nei giorni scorsi alla stampa locale sono stati i rappresentanti sindacali.

“Ai primi di maggio – ha spiegato Valentina Da Rold della Cgil che compone la Commissione trasporti Luxottica Agordo con Dario Cassol ed Emilio Bez di Cisl e Uil – i turnisti del Primiero ci avevano fatto presente che viaggiavano con una decina di colleghi in piedi perché non c’era abbastanza posto a sedere. Abbiamo contattato telefonicamente la Trentino Trasporti parlando con il responsabile Andrea Marchi. Ci ha detto di scrivergli via mail, cosa che abbiamo fatto lo stesso giorno”. Era l’8 maggio. I sindacati chiedevano all’azienda trentina di mettere a disposizione un autobus più capiente. Nessuna riposta da Trento.

Chi sale a Primiero trova ancora spazi vuoi, ma chi lo fa in zona Mis è costretto ad una trasferta scomoda, secondo quanto viene riferito dai sindacati. Per questo è seguita una raccolta firme dei dipendenti 58 in totale, tranne due assenti.