Pellegrinaggio mariano con il Patriarca e festa dei “giubilei” per religiosi e religiose della Diocesi di Venezia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nello stesso giorno ricorre un “compleanno” importante per il Patriarca Francesco Moraglia: i primi dieci anni da Vescovo

NordEst – Avrà una connotazione particolare il prossimo pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese guidato dal Patriarca Francesco e che si svolgerà nel cuore di Mestre. Ci si ritroverà, infatti, sabato 3 febbraio 2018 alle ore 7.30 nel Santuario diocesano della Madonna della Salute (di recente ed ufficiale istituzione) in via Torre Belfredo e da lì – recitando il Rosario e attraversando le vie del centro città – si giungerà in Piazza Ferretto e si raggiungerà, intorno alle 8.15, il Duomo di San Lorenzo dove verrà celebrata la S. Messa.

In tale circostanza, accanto alla presenza consueta del Seminario Patriarcale e alla particolare intenzione di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, data la vicinissima occasione della Giornata mondiale della vita consacrata, convergeranno nel pellegrinaggio mariano anche religiosi, religiose e persone laiche consacrate della Diocesi che si ritroveranno quindi per l’annuale e comune concelebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca Francesco.

Durante tale specifico appuntamento – promosso dall’Ufficio diocesano per la vita consacrata diretto da don Lucio Cilia e dalle realtà locali di Cism (Conferenza Italiana Superiori Maggiori), Usmi (Unione Superiore Maggiori Italiane) e Ciis (Conferenza Italiana Istituti Secolari) – saranno, come da tradizione, ricordati e festeggiati i “giubilei” coloro che raggiungono quest’anno il 25°, 50°, 60° o 70° (e oltre) anniversario di professione religiosa. Al termine della S. Messa in Duomo, nel vicino Centro S. Lorenzo, ci sarà poi un ulteriore momento comunitario e di fraternità con la colazione vissuta insieme.

Su www.patriarcatovenezia.it è pubblicato l’elenco dei religiosi e delle religiose che festeggiano, nel corso di quest’anno e in tale occasione, i loro “speciali” giubilei di professione religiosa (75, 70, 60, 50 e 25 anni).

Un “compleanno” importante ricorre poi, proprio nello stesso giorno, per il Patriarca Francesco: dieci anni da Vescovo. Mons. Francesco Moraglia è stato, infatti, ordinato Vescovo il 3 febbraio 2008, nella cattedrale di S. Lorenzo a Genova, dal Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco. Un mese dopo prenderà possesso della Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato (a cui era stato eletto nel dicembre precedente). In seguito, il 31 gennaio 2012, il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Patriarca di Venezia e il 25 marzo dello stesso anno ha così iniziato il suo ministero episcopale qui a Venezia.