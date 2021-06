Pedopornografia a NordEst: migliaia file bimbi abusati, un arresto e due denunciati

Posted on

Piu’ semplice chiudere le liti fiscali minori di valore fino a 20.000 euro, a partire dal prossimo 1 aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che, in caso di accordo, prevede una riduzione al 40% delle sanzioni. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate. "Assolutamente […]