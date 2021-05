L’uomo è stato identificato grazie al fatto di essere stato già arrestato in passato per episodi di violenza sessuale nei confronti di minori in altre città, e denunciato a Trento per possesso di materiale pedopornografico. Per alcuni giorni, gli investigatori della Squadra mobile hanno controllato le scuole confondendosi tra i genitori in attesa dei figli. Ieri, una volta intravisto il l’uomo giungere nei pressi delle scuole, i poliziotti hanno aspettato il momento in cui l’uomo non si trovasse nelle vicinanze di bambini, per non spaventarli, quindi lo hanno fermato e controllato trovando nel suo smartphone foto e video a contenuto pedopornografico. Da questo l’arresto del soggetto.