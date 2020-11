Pedofilia: latitante da anni, estradato in Australia

Batham era stato tratto in arresto in Australia occidentale il 4 febbraio 2011 e successivamente rimesso in libertà condizionata su cauzione, poi era fuggito in Gran Bretagna, dove era stato rintracciato in Sussex con il nome di Charles Edwin Shannon, quindi in Turchia dove era stato arrestato nel 2013, poi rilasciato e ancora fuggito.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e ai conseguenti divieti di circolazione, è stato individuato e arrestato nella località balneare di Caorle, nello stesso camper in cui era stato rintracciato nel territorio britannico. Agenti della polizia australiana sono arrivati appositamente a Milano Malpensa per prendere in consegna il latitante e scortarlo durante il volo di rientro in Australia, fino a Perth.