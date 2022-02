Pechino 2022, il 32enne altoatesino Visintin corona il sogno di una vita, bronzo nello snowboardcross

L’atleta, originario di Merano, chiude al terzo posto la finale dei Giochi Invernali di Pechino al Genting Snow Park di Zhangjakou, alle spalle dell’austriaco Alessandro Haemmerle, oro, e del canadese Eliot Gondin, argento

NordEst – Omar Visintin è medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022! Nella big final dello snowboardcross disputata allo Zhangjiakou Genting Snow Park, l’azzurro conquista il terzo gradino del podio dietro al campione olimpico austriaco Alessandro Haemmerle e al canadese Eliot Grondin, argento. Alla terza partecipazione olimpica (dopo Sochi2014 e PyeongChang2018), il 32enne nato Merano, protagonista di un recupero lampo dopo l’infortunio al gomito sinistro rimediato a Montafon lo scorso dicembre, corona così il sogno di una vita.

Si tratta dell’ottava medaglia dell’Italia Team in questa edizione olimpica e del primo podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (al femminile c’era stato l’oro di Michela Moioli a PyeongChang2018). (foto Luca Pagliaricci)

“Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. – ha dichiarato il Presidente Malagò – Una prova di carattere in una finale tutt’altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l’ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c’è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati”

Si è, invece, dovuto arrendere in semifinale Tommaso Leoni. Il 30enne vicentino è andato praticamente a braccetto con Visintin, assieme nei quarti ed in semifinale dove ha ceduto il passo, finendo alla small final dove è incappato in una caduta – senza conseguenze – terminando all’ottavo posto. Aveva terminato la sua avventura agli ottavi Lorenzo Sommariva, così come Filippo Ferrari, che non ha preso parte alla gara per i postumi di un colpo subito nelle qualifiche.