“Territori protagonisti”: appuntamento aperto a tutti con il PD a Primiero, venerdì 17 giugno alle 18

Sarà presente Lucia Maestri, segretaria del PD del Trentino, per confrontarsi con i residenti, su idee e istanze che arrivano dalle valli

Primiero (Trento) – Nuovo appuntamento del percorso di ascolto, confronto e proposta “Territori protagonisti” avviato dal Partito Democratico al fine di raccogliere nuove idee e proposte per il futuro. Venerdì 17 giugno alle 18 presso la sala ex Acsm in via Terrabugio a Fiera di Primiero, Lucia Maestri (nella foto) incontrerà la comunità locale.

Appuntamento aperto a tutti

“L’iniziativa – si legge sulla pagina social del partito – è aperta ad amministratori/ amministratici, iscritti/e, elettori ed elettrici, alle categorie economiche e sociali, alle espressioni del volontariato e a chiunque possa essere interessato a dare un contributo.

Le idee, i suggerimenti, le osservazioni e priorità per il Trentino, insieme alle proposte che stanno emergendo da #AgoraDemocratiche e dai contributi che produrrà la Conferenza programmatica, prevista in autunno, saranno i mattoni del programma per le elezioni provinciali del 2023″.