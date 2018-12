PD in piazza contro la manovra, in aula continua lo scontro politico

Connect on Linked in

Pd in piazza contro la manovra del governo gialloverde. Il popolo dem si è radunato davanti alla Camera, sventolando bandiere del partito e cartelli con slogan, per protestare contro la legge di bilancio targata M5S-Lega

Roma (Adnkronos) – Tra i cori intonati dai manifestanti “Bella ciao” e “Onestà, dove sta”. Ma c’è anche chi chiede “unità” agli esponenti dem. In piazza anche i parlamentari Pd, guidati da Graziano Delrio.

“Di Maio e Salvini sono come due autisti ubriachi che non sanno leggere i cartelli: stanno guidando un autobus e ci portano a sbattere”, ha commentato il capogruppo dem alla Camera. “E’ l’inizio di un anno di mobilitazione nelle piazze e nei comuni – ha sottolineato Delrio – Questi stanno solo promettendo ma in questi mesi il paese si è fermato”.

“Hanno detto che abolivano povertà ma in questa manovra ci sono più tasse per coloro che combattono la povertà – ha aggiunto – Avevano detto più legalità e sicurezza per le persone oneste… ma in questa manovra c’è il condono fiscale per chi non paga le tasse. Non c’è nessuna abolizione della Fornero, potevano fare una salvaguardia ma non l’hanno fatto perché volevano mandare in pensione poche decine di migliaia di pensionati. Ci sono più tasse alle imprese e ai pensionati”, ha rimarcato l’esponente dem.

