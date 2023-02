PD al voto: domenica 26 febbraio dalle 8.00 alle 20.00 seggi aperti per le primarie nazionali e provinciali

Oltre al Segretario nazionale (c’è attesa per la sfida finale tra Bonacini e Schlein), il Trentino sceglierà anche il nuovo Segretario/a provinciale. I candidati sono Alessandro Betta (programma: https://bit.ly/40GBjfy ) e Alessandro Dal Ri (programma: https://bit.ly/3wBlpp2

Trento – Ogni elettore può votare esclusivamente nel seggio in cui rientra il suo comune o circoscrizione di residenza. Si vota nei 46 seggi allestiti dal PD del Trentino sul territorio provinciale.

CHI PUO’ VOTARE AL CONGRESSO PROVINCIALE

Possono partecipare al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti in Trentino. Se hai dai 16 ai 18 anni oppure sei cittadino comunitario non italiano o extra comunitario con regolare permesso di soggiorno in Trentino per poter votare devi obbligatoriamente pre-iscriverti online tramite il sito del PD nazionale https://primariepd2023.it/

Gli spostamenti all’interno del territorio provinciale sono permessi soltanto all’interno del proprio collegio elettorale e devono essere comunicati alla sede tramite email a info@ partitodemocraticotrentino.it con allegata la fotocopia della tessera elettorale entro e non oltre le 12.00 del 20 febbraio.

CHI PUO’ VOTARE AL CONGRESSO NAZIONALE

Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale tutte le elettrici e g in. Gli elettori che, al momento del voto, “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo delle elettrici e degli elettori”. Se hai dai 16 ai 18 anni, oppure sei cittadino comunitario non italiano o extra comunitario con regolare permesso di soggiorno o sei uno studente o un lavoratore fuori sede per poter votare devi obbligatoriamente pre-iscriverti online tramite il sito del PD nazionale https://primariepd2023.it/

Si precisa che, soltanto per le primarie nazionali, è prevista la possibilità di votare online solo per alcune specifiche categorie che si dovranno pre-registrare entro le ore 14.00 del 18 febbraio sulla piattaforma https://bit.ly/primarieonline dove dovranno autenticarsi tramite Spid, caricare un documento che attesti l’iscrizione alle liste elettorali o che attesti il luogo di residenza, versare online il contributo di 2 euro.

CHI PU’ VOTARE ONLINE

Le persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto. In Trentino chi risiede nei comuni di CASTELLO TESINO, SOVER, IMER, MEZZANO, SAGRON MIS, CANAL S. BOVO, CANAZEI, CALDES, CAVIZZANA, RABBI, PALU’ DEL FERSINA, RAGOLI (SEZ. 1), S. LORENZO-DORSINO, STORO, BONDONE, CASTEL CONDINO, BORGO CHIESE Le persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto. In Trentino chi risiede nei comuni di CASTELLO TESINO, SOVER, IMER, MEZZANO, SAGRON MIS, CANAL S. BOVO, CANAZEI, CALDES, CAVIZZANA, RABBI, PALU’ DEL FERSINA, RAGOLI (SEZ. 1), S. LORENZO-DORSINO, STORO, BONDONE, CASTEL CONDINO, BORGO CHIESE

Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica che autocertifichino tali condizioni Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica che autocertifichino tali condizioni

Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per altri impedimenti ovvero i lavoratori che nella giornata del 26 febbraio svolgano dei turni o siano in viaggio per motivi di servizio in orari che non permettono la partecipazione al voto fisico Le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per altri impedimenti ovvero i lavoratori che nella giornata del 26 febbraio svolgano dei turni o siano in viaggio per motivi di servizio in orari che non permettono la partecipazione al voto fisico

IL SEGGIO NEL PRIMIERO/VANOI

PRIMIERO – SAN MARTINO DI CASTROZZA con Imer, Mezzano, Sagron Mis, Primiero – S. Martino di Castrozza (Fiera di Primiero, Siror, Tonadico, Transacqua), Canal S. Bovo – Ex Azienda Elettrica, primo piano, via Terrabugio 18 a Fiera di Primiero (TN).