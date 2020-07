Patuanelli: “Edilizia ha pagato tutte le crisi, giusto superbonus 110%”

Firmerò il decreto “asseverazioni”

NordEst – (Adnkronos) – Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, parlando del superbonus al 110% del Dl Rilancio nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria

“E’ evidente che il settore dell’edilizia sia trainante, ma è un settore fermo da più di 10 anni e ha pagato tutte le crisi, era giusto intervenire” ha sottolineato il ministro. Patuanelli ha quindi ricordato il tavolo sull’edilizia aperto al Mise pochi mesi fa “per dare un segnale di attenzione al comparto dell’edilizia” che, ha sottolineato, “ha grandi capacità di generare ricchezza, era giusto intervenire”.

Patuanelli ha ringraziato “tutte le forze politiche per il gran lavoro svolto sul superbonus al 110%”. C’è “una criticità” ed è “il rischio dell’aumento dei costi” ma “il governo sta intervenendo” con un decreto “cosiddetto requisiti tecnici” che “sarà firmato nelle prossime ore e che dovrà avere il via libera anche “del Mef, del ministero dell’Ambiente e del Mit” ha riferito il ministro dello Sviluppo Economico.

“Dovremo avere fiducia nei tecnici, nei progettisti, nei direttori dei lavori” da un lato e, ha sottolineato Patuanelli, “dall’altro lato anche i cittadini hanno necessità di valutare se lavori fatti a casa hanno un giusto rapporto qualità prezzo” ma “vogliamo inserire un elemento di protezione”.

“Ci saranno controlli a campione per verificare i requisiti” e “massimali di costo per gli interventi”, inoltre sarà necessario che “il tecnico stesso asseveri che siano rispettati i costi”, che i lavori siano realizzati in proporzione “ai costi medi riportati nelle regioni in cui è sito l’edificio”