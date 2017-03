Patente, ecco le infrazioni che costano più punti: come controllare il saldo online

Connect on Linked in

Punti sulla patente: quali sono le infrazioni che te ne fanno perdere di più? Ecco i casi più frequenti in cui ti tolgono 10 punti che, considerando che all’origine se ne hanno 20, non sono pochi

NordEst (Adnkronos) – Ecco le situazioni più comuni con i relativi punti scalati dal vostro documento:

– Limite di velocità. Se superi il limite di 60 km/h

– Viaggiare contromano in presenza di curve, dosso o in altro caso di limitata visibilità o nel caso in cui la strada sia divisa in più carreggiate separate

– Sorpasso in particolari condizioni di pericolo, ove è prevista anche la sospensione della patente

– Materiali pericolosi, trasporto senza autorizzazione

– Autostrada, circolazione in retromarcia e su corsie di emergenza

– Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti con rifiuto dell’accertamento

– Inosservanza dell’alt ai posti di blocco

– Fuga dopo un incidente con danni gravi a persone o veicoli

Occhio anche alle infrazioni che possono farvi perdere 8 punti:

– Mancata precedenza ai pedoni (quando ce l’hanno)

– Non mantenere la distanza di sicurezza tra i veicoli con eventuale collisione e lesioni gravi alle persone

– Inversione del senso di marcia vicino a curve, dossi e intersezioni

Punti patente, come controllare il saldo

Da quando è stata introdotta, la patente a punti è un po’ come una carta ‘ricaricabile’. Si parte da una base di 20 punti che possono variare non solo per gli automobilisti più ‘spericolati’, ma anche per quelli più bravi: ai primi i punti vengono decurtati, i secondi vengono premiati con due punti ogni due anni (1 in più l’anno per i neopatentati nei primi tre anni) sino a un massimo di 10 in più, potendo quindi ritrovarsi con un accredito di ben 30 punti. Scoprire il saldo, spiega studiocataldi.it, può diventare importante.

Ecco i vari metodi:

Il Portale dell’automobilista – E’ un sito gratuito realizzato con il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Spendendo pochi minuti per registrarsi (scegliendo tra ‘registrazione cittadino’ o ‘registrazione impresa’ in base alla tipologia di utente) si avrà accesso a tutta una serie di servizi, tra cui quello della verifica del saldo dei punti patente. Basta seguire la procedura (completando la registrazione attraverso il link inviato dal sito all’indirizzo mail indicato) e, una volta completato il tutto, effettuare il login (accedendo con i dati forniti in fase di registrazione) e andare sulla proprio pagina di profilo. Il saldo a questo punto, insieme alle altre informazioni relative alla propria patente, è a portata di mano.

App iPatente – Se poi si è in possesso di uno smartphone o di un tablet, si potrà utilizzare l’apposita app iPatente per verificare il proprio saldo punti patente. Realizzata dal Dipartimento Trasporti del Mit, consente a chiunque di accedere ai medesimi servizi de Il Portale dell’Automobilista in modo gratuito e senza alcuna registrazione. È sufficiente scaricare l’applicazione per poter usufruire di una vasta gamma di servizi (dalla verifica della copertura assicurativa alla ricerca dei centri revisione e degli uffici motorizzazione), ivi compreso il saldo aggiornato dei punti patente, la scadenza di validità e le variazioni di punteggio con i relativi dettagli, direttamente tramite il proprio dispositivo mobile. L’app, disponibile per Android e iOS, è scaricabile dall’apposita pagina sul portale dell’automobilista oppure su Google Play e AppleStore.

Numero 848.782.782 – Per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia, o in caso di malfunzionamento del Portale dell’automobilista, c’è una terza soluzione per verificare il proprio saldo dei punti patente. Basta telefonare al numero 848.782.782 e indicare alla voce preregistrata i dati richiesti (tra cui la propria data di nascita e il numero della patente), utilizzando la tastiera del telefono. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 ed ha il costo di una chiamata urbana. Inoltre, è disponibile solo da telefono fisso e non da cellulare.