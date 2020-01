Pasubio, escursionista scomparso: quarto giorno di ricerche con droni ed elicotteri

Posted on

Da sconvolgimento stagioni a rischio Made in Italy NordEst – Il fine settimana con temperature primaverili arriva dopo che il 2014 si è classificato in Italia come l’anno più caldo della storia, da quando esistono i rilevamenti climatici nel 1880. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che lo sconvolgimento stagionale ha provocato pesanti effetti […]