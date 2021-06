Dolomiti, dopo 70 anni ritorna l’autobus da Primiero fino a Malga Vallazza e Passo Valles (VIDEO)

Da sabato 26 giugno con l’inizio degli orari estivi, l’Unità di Mobilità Strategica della Provincia Autonoma di Trento ha autorizzato un nuovo servizio, da Primiero – Predazzo a Malga Vallazza e Passo Valles

Paso Valles (Trento) – Secondo quanto ricorda Francesco Turra – Checco Fazenda storico gestore della Malga Vallazza un servizio di trasporto pubblico da Predazzo al Passo Valles gestito dalla Ditta Longo di Predazzo c’è stato fino agli anni 1949/1950. A documentarlo, una foto sul libro “Valés la famiglia Cemin a passo Valles”nel 1949 con una corriera dell’epoca.

Dopo più di 70 anni viene riproposto un servizio di trasporto pubblico per la Malga Vallazza ed il Passo Valles da Trentino trasporti. Il servizio è stato sollecitato dall’ Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, dalle Amministrazioni comunali locali, dall’Azienda per il turismo locale e dagli operatori economici della zona.

L’arrivo della prima corsa

È un servizio interessante anche per gli escursionisti che da Passo Valles partono o arrivano dall’Alta Via n° 2; un tratto interessante dell’Alta Via n° 2 collega Passo Valles con il rifugio Mulaz ed i rifugi Pedrotti, Pradidali, Treviso sulle Pale di San Martino.

L’attuazione del servizio stesso ha visto la fattiva collaborazione di vari soggetti: Agenzia Provinciale Foreste Demaniali Ufficio di Cavalese-Paneveggio; Servizio Gestione Strade PAT Cavalese ed Ente Parco Paneveggio Pale San Martino.

Autobus di ultima generazione

Il servizio si affianca al Servizio Urbano Turistico promosso dalla Comunità di Primiero, APT Primiero San Martino di Castrozza, Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino che da Fiera di Primiero raggiunge Paneveggio e la splendida Val Venegia. Per entrambi i servizi vengono utilizzati degli autobus di ultima generazione con standard ambientali avanzati. Per il servizio di Passo Valles un autobus CROSSWAY da 10 metri Euro 6. Per la navetta della Val Venegia un autobus Otokar da 9 metri Euro 6.