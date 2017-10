Primiero, Consiglio comunale affollato per il dibattito su Rolle: il 27 ottobre l’assessore Gilmozzi presenterà in Valle il progetto sulla “Busa Bella”

Connect on Linked in

Seduta del Consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza molto partecipata giovedì sera per affrontare i nodi caldi relativi al noto valico dolomitico. Presenti i presidenti di Comunità e Parco, i sindaci e i consiglieri provinciali Fugatti e Bezzi

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Oltre due ore di confronto particolarmente costruttivo in Consiglio comunale, sul futuro di passo Rolle. Dopo una lunga estate di acceso confronto (Impianti si o no? Variante o Tunnel, Albergo ed Ex Caserma da abbattere), il passo è approdato ufficialmente in assemblea.

La seduta di giovedì 19 ottobre del Consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, è stata infatti dedicata interamente al tema Rolle, in seguito alla richiesta di convocazione (ex art. 23) da parte dei Consiglieri di Minoranza, Nicola Chiavarelli, Paolo Simion, Mariangela Zanetel, Monica Partel. Al centro dell’attenzione le tematiche relative al futuro dell’area: dall’acquisizione degli impianti ormai alle battute finali, fino alla mobilità con le ipotesi di variante stradale al passo (Tunnel o strada) che dividono Provincia e territorio, dopo la raccolta firme dei mesi scorsi.

I lavori dell’aula

Sala gremita con presenza dei primi cittadini di tutti i Comuni, con i presidenti del Parco e della Comunità. In sala erano presenti però anche i consiglieri provinciali Maurizio Fugatti e Giacomo Bezzi che hanno seguito con particolare attenzione le problematiche della zona.

Ha aperto i lavori il consigliere di minoranza Nicola Chiavarelli, spiegando le ragioni della convocazione, evidenziando che si tratta di un confronto per conoscere in modo approfondito le problematiche in campo, senza nessun intento ostruzionistico.

Interviene di seguito il sindaco Daniele Depaoli spiegando quanto fatto dal Comune per il passo. Si sofferma su Albergo Rolle (demolizione a breve), Ex Caserma Ferrari (Verso demolizione e ristrutturazione da notizie di fonte Parlamentare) e infine in primavera 2018 il nuovo parcheggio.

L’ordine del giorno

1 Come portare a termine il Protocollo e fugare le preoccupazioni diffuse tra i concittadini circa l’esistenza di possibili interventi distorsivi che tenderebbero a sospendere l’investimento e porre nel nulla gli impegni presi.

Prende la parola l’assessore competente Giacobbe Zortea riepilogando gli step principali del Protocollo Impianti, dopo la firma del 2015 fino ad oggi e spiegando i meccanismi finanziari (Equity) che guideranno lo step due degli Impianti e l’accordo tra le società Partecipazioni Territoriali ed Imprese e Territorio.

Prosegue ancora il sindaco Depaoli evidenziando che la Provincia è sempre impegnata sul futuro del passo con l’assessore di riferimento Michele Dallapiccola, impegnato direttamente per risolvere le problematiche in campo.

Interviene il consigliere Paolo Simion ringraziando anche i consiglieri provinciali che si sono spesi per il passo. Chiude con un:”Appello corale, facciamo un comitato e informiamo la gente quotidianamente su quanto accade”.

2 Quale il futuro del Protocollo d’Intesa nell’ipotesi in cui il progetto ‘La Sportiva’ trovasse attuazione nei termini illustrati con il relativo smantellamento degli impianti.

Illustra il punto il consigliere Nicola Chiavarelli. “Invito la mia maggioranza a discutere pubblicamente eventuali futuri progetti di interesse comunitario. Ricorda il progetto del passato di Luxottica che voleva aprire fabbrica a Primiero.

Il sindaco Daniele Depaoli smentisce la notizia che circola da tempo su Luxottica:” Mai sentito in tanti anni di sindaco ipotesi di aperture locali della fabbrica”. Si sofferma su imminente chiusura acquisto Impianti da parte di Imprese e Territorio ed evidenzia importanza collegamento San Martino Rolle sia per inverno che per estate.

Il consigliere Nicola Chiavarelli, sottolinea che collegamento non è mai stato messo in discussione. Serve tenere vivo Protocollo.

Il consigliere Paolo Simion chiede dettagli su acquisto impianti Rolle.

Il vice sindaco Paolo Secco chiarisce alcuni aspetti tecnici legati ad Imprese e Territorio. “Abbiamo voluto che l’ipotesi Delladio rimanesse aperta fino al fine. Noi abbiamo investito almeno 300mila euro. Priorità rilancio economia locale. Siamo in continuo contatto con Delladio. Se vorrà portare un progetto siamo sempre disponibili a discuterlo”.

L’assessore Giacobbe Zortea:” I privati hanno creduto negli impianti. A parole non stanno in piedi. Serve investire per far crescere. Sul tema La Sportiva il problema era dei privati per acquisto Impianti Sitr. Ok acquisto verrà formalizzato con Imprese e Territorio a breve. Ma ora che facciamo di Rolle e dei suoi Impianti? Serve l’apporto di tutti”.

Il dibattito prosegue con interventi di Paolo Simion ed Ezio Longo, ai quali replica l’assessore Giacobbe Zortea con il sindaco Depaoli su dettagli inerenti collegamento con Rolle.

3 Spiegazione e dibattito circa le possibili ricadute sull’attuazione del Protocollo che potrebbero conseguire dal declassamento di Passo Rolle a stazione sciistica di interesse locale così come annunciato da organi di stampa la quale lo darebbe per già avvenuto senza Peraltro precisarne la fonte né tantomeno le motivazioni.

Illustra il punto il consigliere Paolo Simion, chiedendo chiarimenti anche dai consiglieri provinciali presenti. Simion chiede informazioni anche sul tavolo di lavoro della Provincia su Rolle.

Il sindaco Depaoli chiarisce che il Tavolo di lavoro PAT su Rolle non è stato ancora convocato ma è di fondamentale importanza. In Comune nessun documento su declassamento ma “sarebbe stato fatto. Rolle non può che trarne beneficio per finanziamenti”, conclude il primo cittadino.

4 Impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere il progetto di bypass dell’aria valanghiva di Rolle attraverso la realizzazione di un tunnel nei pressi di Malga Fosse così da pubbliche dichiarazioni e come richiesto dagli oltre duemila cittadini che hanno sottoscritto la petizione consegnata al sindaco in data 16 maggio 2016.

Il consigliere Paolo Simion ricorda la raccolta firme e le varie ipotesi in campo sulla variante stradale. Discutiamo con che risorse portare avanti questa semi-galleria simile al passo Fedaia.

Il sindaco Daniele Depaoli evidenzia che una delle firme per Rolle è la sua. Ricorda poi l’iter della Provincia per la progettazione della variante con la selezione di 7 progetti su 15, fino al vincitore finale scelto dalla Provincia. “L’assessore Gilmozzi – ha ricordato il sindaco – sostiene che la variante stradale sia la più sicura e la meno impattante ambientalmente. L’Assessore presenterà pubblicamente il 27 ottobre alle 18 a Primiero il progetto della strada”.

Interviene nuovamente il consigliere Paolo Simion sottolineando l’importanza di sollecitare la galleria, anche mobilitandosi in Provincia con sit-in per il bene della Valle.

Il consigliere Chiavarelli:”Ci chiediamo se abbiamo ancora margine per presa di posizione importante”.

Interviene il consigliere Andrea Simon:” Conviene attendere la proposta della Provincia”.

Interviene l’assessore del Comune di Imèr, Daniele Gubert:“E’ deludente che assessore ambiente Gilmozzi non si sia accorto del posto di cui si sta discutendo. Provincia non si rende cinto che il progetto variante stravolge la natura del Parco. Trattativa di bassa lega. Il sentimento popolare è diverso dalla volontà popolare. La strada è il problema più grande di tutti. Deve esserci una comparazione delle soluzioni”.

Il sindaco Depaoli condividendo l’idea della comparazione. Almeno tre soluzioni sono da confrontare con la PAT. Ricordiamo anche il collegamento.impiantistico con Rolle prevede l’attraversamento della Busa Bella.

Silvio Grisotto presidente Parco, si dice meravigliato della soluzione della Provincia. Abbiamo visto la planimetria in Conferenza servizi, ma la soluzione adottata è la “peggiore, sembrava fosse decisa appositamente per essere bocciata”. Le criticità ambientali sono molte: dalla torbiera alle marmotte,solo per dirne alcune. ” Mi meraviglio inoltre che la soluzione non sia legata ai soldi. La nostra non è posizione strumentale, non contro soluzione valanghe ma non devastando Busa Bella. Ne abbiamo parlato anche in Giunta e tutti condividono. Chiederemo che in procedura di VIA si valuti anche la galleria”.

Proseguono gli interventi. Il consigliere Andrea Toffol evidenzia anche l’impatto del collegamento impiantistico San Martino Rolle sulla Busa Bella con almeno 7 piloni che la attraversano.

Interviene anche il presidente della Comunità Roberto Pradel: “Spiace questo rallentamento sul progetto variante da parte della Provincia. Abbiamo anticorpi come Comunità. L’assessore Gilmozzi sarà a Primiero – è interessante sottolinearlo – il 27 ottobre prima per la festa dei Parchi e poi per il Progetto Busa Bella. E’ importante che il territorio faccia sentire la sua voce. Sul Protocollo sottolineo invece che molti ritardi sono imputabili ad una difficoltà finanziaria delle società in campo, non va dimenticato. L’impegno forte è lo step 3 con il collegamento verso Rolle, dove la valle deve fare assolutamente sistema”.

Interviene infine il consigliere Chiavarelli:“Questa sera abbiamo dimostrato che quando vuole Primieto c’è. Le prossime decisioni vanno prese insieme”. Il presidente del Consiglio comunale Uberto Meneguz chiude lavori del Consiglio, alle 19.35.

