Trento, a Passo Vezzena muore in moto il vicentino Giovanni Zamperetti di 26 anni

Connect on Linked in

Il centauro veneto ha perso la vita sabato

Trento – E’ deceduto in serata, il giovane vicentino rimasto gravemente ferito in un incidente nel pomeriggio sulla strada per passo Vezzena. Ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai primi soccorritori arrivati sul posto in elicottero. Il giovane è stato trasferito al Santa Chiara nel pomeriggio di sabato in condizioni gravissime.

Il giovane originario di Cornedo Vicentino, è spirato in serata dopo il tragico incidente in moto.

Tragico #incidente nel pomeriggio a passo #Vezzena, al confine tra il #Trentino e il #Veneto. Un giovane vicentino di 26 anni ha perso la vita uscendo i strada con la moto.@TgrVeneto pic.twitter.com/IEmaC9zD2g — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) July 14, 2018

Durante la giornata sono stati molti gli interventi di soccorso dell’elicottero e dei sanitari del 118 in Trentino: tra gli altri, un boscaiolo ferito non gravemente nei boschi della Val di Fiemme ed un giovane caduto in un dirupo a Sant’antonio di Mavignola.

In breve

Schianto mortale ad Adria – Un giovane medico, padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni, stimato chirurgo della casa di cura di Porto Viro, originario di Chiuppano, nel Vicentino. A mezzanotte circa di venerdì sera, era a bordo della sua moto, una Suzuki 750, con la figlia undicenne, e stavano facendo rientro a casa. Sul ponte di via Chieppara, per cause in corso di accertamento, il medico ha perso il controllo della moto finendo contro il guard-rail. Nella caduta ha perso la vita, ferita la figlia.